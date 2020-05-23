- UMH güçleri, Trablus'un güneyindeki Hamza Kampını Hafter milislerinden kurtardı - Son Dakika

- UMH güçleri, Trablus'un güneyindeki Hamza Kampını Hafter milislerinden kurtardı

- UMH güçleri, Trablus'un güneyindeki Hamza Kampını Hafter milislerinden kurtardı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Trablus'un güneyinde bulunan Hamza kampını darbeci Hafter güçlerinden temizleyerek kontrol altına aldıklarını açıkladı.

- UMH güçleri, Trablus'un güneyindeki Hamza Kampını Hafter milislerinden kurtardı TRABLUS - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Trablus'un güneyinde bulunan Hamza kampını darbeci Hafter güçlerinden temizleyerek kontrol altına aldıklarını açıkladı. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin ilerleyişi devam ediyor. UHM'ye bağlı güçler, başkent Trablus'un güneyinde bulunan Hamza kampını darbeci Hafter güçlerinden temizledi. UMH Ordu Sözcüsü Muhammed Kanunu yaptığı açıklamada, Trablus'un güneyinde bulunan Hamza kampını darbeci Hafter güçlerinden temizleyerek kontrol altına aldıklarını belirtti. Kanunu, kaçan Hafter milislerinin takibi için bölgede keşif devriyeleri gerçekleştirdiklerini kaydetti. UMH güçleri dün de Trablus'un güneyinde birkaç bölgeyi ele geçirmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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