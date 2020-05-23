UMH güçleri, Yermuk Askeri Kampı'nda kontrolü sağladı - Son Dakika

UMH güçleri, Yermuk Askeri Kampı'nda kontrolü sağladı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri (UMH),Trablus'un güneyindeki Yermuk Askeri Kampı'nın tamamında kontrolün sağladığını duyurdu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri (UMH), Trablus'un güneyindeki Yermuk Askeri Kampı'nın tamamında kontrolün sağladığını duyurdu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri (UMH), başkent Trablus'un güneyinde ilerlemeye devam ediyor. UMH güçleri, Hamza Askeri Kampı'nı darbeci Hafter güçlerinden temizleyerek kontrol altına almasının ardından bir bölgeyi daha ele geçirdi. UMH güçleri, Trablus'un güneyindeki Yermuk Askeri Kampı'nın tamamında kontrolün sağladığını duyurdu. Operasyon sırasında Hafter milislerine ait çok sayıda askeri aracın ele geçirildiği bildirildi. - TRABLUS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı

Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti

Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum

Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu

Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor

Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler

Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı

Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu

Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor

Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı

Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti

Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı

Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü

Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü