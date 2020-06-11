UMH güçlerinden Sirte'nin girişinde kontrol uygulaması - Son Dakika

UMH güçlerinden Sirte'nin girişinde kontrol uygulaması
Libya, (DHA)- Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu Sirte kentinin girişinde kontrol uygulaması gerçekleştirdi.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı düzenlediği operasyonlar sürüyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, UMH güçleri, Sirte kentinin batısında konuşlandı. UMH ordusuna ait birlikler kentinde girişinde kontrol uygulaması gerçekleştirdi.