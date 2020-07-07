- UMH güçlerinden Sirte'ye askeri sevkıyat - Son Dakika

Öte yandan UMH güçlerine ait SİHA'lar, Cufra bölgesinde bulunan Rus yapımı bir Pantsir hava savunma sistemini imha etti. Saldırı sonucu Rus paralı Wagner grubuna bağlı 3 askerin öldürüldüğü, 7'sinin de yaralandığı bildirildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Sirte kentini darbeci General Hafter'e bağlı milislerden temizlemek için kente geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Yüzlerce askeri araçtan oluşan konvoylar Sirte'ye doğru hareket etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı

Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu