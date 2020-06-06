UMH güçlerinden yeni harekat:

Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı (UMH) güçler, Vaşka ve Cufra arasındaki bölgeleri Hafter milislerinden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlatıldığını duyurdu.



Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sirte-Cufra Operasyon Odası Sözcüsü Tuğgeneral el-Hadi Derah, Vaşka ve Cufra arasındaki bölgeleri Hafter milislerinden kurtarmak için "Zafer Yolları" adlı bir harekat başlatıldığını duyurdu. UMH güçlerin sözcüsü Muhammed Kununu da yaptığı açıklamada, başlatılan operasyon kapsamında başkent Trablus'un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte kentinin çevresindeki milislere yönelik 5 hava harekatı düzenlediğini duyurdu. Kununu, saldırıda zırhlı araçların hedef alındığını belirtti. - TRABLUS