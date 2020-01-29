UMH komutanından

Birleşmiş Milletler nezdinde tanınırlığa sahip Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, "Suriye rejiminin paralı askerlerinin 12 uçak seferiyle Halife Hafter saflarında savaşmak üzere ülkenin doğusuna getirildiğini" öne sürdü.

Başkent Trablus'un güneyindeki Tavişe Operasyon Dairesi Üyesi Komutan Selim Kaşut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye rejimi paralı askerleri, 12 uçak seferiyle ülkenin doğusundaki Hafter saflarına getirildi." iddiasında bulundu.

Kaşut, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in, başkenti ele geçirmek için Afrikalı milis gruplar ve Rus paralı askerlerinin ardından yeni insan kaynağını Suriye rejiminden sağladığını öne sürdü.

UMH Komutanı Kaşut, Hafter milislerinin pazar günü başkentin 200 kilometre doğusundaki Misrata açıklarına gerçekleştirdiği saldırıyı hatırlatarak, Hafter'in bu saldırısının bölgedeki 15 bin yedek savaşçıyla engellendiğini söyledi.

Kaşut, Hafter milislerinin Misrata ve Zaviye'ye saldırarak Trablus'un güneyindeki cephelerde UMH'nin bu bölgeden gelen savaşçılarının dikkatini dağıtmayı amaçladığını dile getirdi.

Hafter milislerinin bu saldırıda ağır kayıplar verdiğini aktaran Kaşut, UMH güçlerinin Misrata ve Trablus arasına sinyal bozucu cihazlar yerleştirdiğini, Hafter milislerinin sürekli hedef aldığı başkentteki Mitiga Havalimanı'na da hava savunma sistemleri yerleştirildiğini anlattı.

Komutan Kaşut, Hafter milislerinin başkent Trablus'un dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'nı hedef aldığı grad füzelerinin de UMH güçleri tarafından özel silahlarla etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

BAE'nin, Hafter'e paralı asker desteği uluslararası basına yansımıştı

Libya'nın doğusundaki Hafter'in en koyu destekçileri arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Çad, Nijer ve özellikle Sudan gibi ülkelerden Hafter için paralı asker devşirdiği yönünde haberler uluslararası basına yansımıştı.

Aynı şekilde, BAE çıkışlı büyük kargo uçaklarının son dönemde Libya'da Hafter'in kontrolündeki hava üslerine yoğun biçimde sefer yaptığı haberleri bölge basınında geniş yer almıştı.

Sudanlı aileler, BAE'nin Hartum'daki Büyükelçiliği önünde yakınlarının Libya'da Hafter saflarında savaşmak için BAE finansmanıyla götürüldüğü için birkaç gün önce protesto düzenlemişti.

Uluslararası araştırma kuruluşları, geçmişte yaptıkları tahminlerde Hafter milislerinin silahlı gücünü yaklaşık 28 bin olarak ölçmüştü. Başkenti ele geçirmek için 10 aydır savaş veren Hafter'in, yeni insan kaynağı için dışarıdan paralı askerlere başvurduğu uluslararası uzmanlarca sıkça dillendirilmişti.