UMH, Libya'ya silah ambargosu denetiminin denizden değil, karadan yapılmasını istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel UMH, Libya'ya silah ambargosu denetiminin denizden değil, karadan yapılmasını istiyor - Son Dakika

UMH, Libya'ya silah ambargosu denetiminin denizden değil, karadan yapılmasını istiyor

7 saat önce

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya silah ambargosunu Akdeniz'in doğusundan başlayarak denetleme kararını reddettiklerini duyurdu.

UMH, Libya'ya silah ambargosu denetiminin denizden değil, karadan yapılmasını istiyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya silah ambargosunu Akdeniz'in doğusundan başlayarak denetleme kararını reddettiklerini duyurdu.

UMH Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Muhammed el-Kablavi, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine silahın, Mısır sınırından nakledildiğini, AB'nin denizden değil, karadan denetlemeye ağırlık vermesi gerektiğini söyledi.

Mısır, Abdulfettah es-Sisi yönetimi tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının, Brüksel'de dün düzenledikleri toplantıda Libya'ya silah ambargosunu havadan ve karadan denetleme kararı alınmış, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, ambargoyu denetlemek için Akdeniz'in doğusunda operasyon başlatılacağını duyurmuştu.

Avrupa Birliği, Akdeniz, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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