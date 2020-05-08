UMH ordusu, Hafter'e bağlı 15 milisi etkisiz hale getirdi

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), başkent Trablus'un güneybatısındaki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak için başlattığı operasyonda, Hafter'e bağlı 15 milisin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi UMH ordusu, başkent Trablus'un güneybatısında bulunan, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in stratejik öneme Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak için operasyon başlattı. Operasyon kapsamında bilgi paylaşan Libya ordusu sözcüsü Muhammed Kanunu, Vatiyye Askeri Üssü etrafında bulunan Hafter'e bağlı 7 askeri aracın imha edildiğini ve 15 milisin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.