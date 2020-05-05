UMH ordusu, Hafter'in stratejik Vatiyye Üssü'ne operasyon başlattı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneybatısındaki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak için operasyon başlattı.

Demirören Haber Ajansı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi UMH ordusu, başkent Trablus'un güneybatısında bulunan, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in stratejik öneme Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak için operasyon başlattığı ifade edildi.