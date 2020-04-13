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UMH orudusu Hafter milislerine ait helikopteri düşürdü
6 saat önce
? Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakatı Hükümeti'ne (UMH) bağlı askerler, Hafter milislerine ait Rus yapımı Mi-35 tipi savaş helikopterini düşürdü.
? Birleşmiş Milletler
(BM) nezdinde meşruiyete sahip Libya
Ulusal Mutabakatı Hükümeti'ne (UMH) bağlı askerler, Hafter milislerine ait Rus yapımı Mi-35 tipi savaş helikopterini düşürdü. Açıklama UMH ordusu Sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu'nundan geldi. Kununu, basına yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak, "Hafter milislerine ait helikopter, başkent Trablus
'un 200 kilometre doğusundaki Misrata kenti yakınlarında düşürülmüştür." dedi Helikopter
pilotu ise gözaltına alındı. O anlar ise amatör kamerayla kayda alındı. Görüntülerde UMH ordusuna bağlı askerlerin Mi-35 pilotunu araca bindirerek, sorgu için askeri birliğe götürdüğü görüldü.
35 HAFTER MİLİSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın merkezinden yapılan açıklamada ise Hafter milislerinin Veşka ve Misrata kentinin güneyindeki Ebu Kureyn bölgelerine saldırdığı duyuruldu.
- Libya
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:04 Kaynak: DHA
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