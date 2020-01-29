UMH Sözcüsü Kanunu:

Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in yerleşim bölgelerine düzenlediği dünkü saldırıda 3 çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin, "Sivilleri korumak için bu çeteleri durdurmalı ve paralı askerleri yenmeliyiz." dedi.

Kanunu, sosyal medya hesabından yayınladığını açıklamada, Hafter milislerinin dün başkent Trablus'un güneyindeki Hadba bölgesine düzenlediği ve 3 çocuğun yaşamını yitirmesine neden olan saldırıda ağır yaralanan bir çocuğun tedavisinin sürdüğünü belirtti.

"Sivilleri korumak için bu çeteleri durdurmalı ve paralı askerleri yenmeliyiz." ifadesini kullanan Kanunu, bu savaşı kendilerinin başlatmadığını ancak bitiş yerine ve zamanına kendilerinin karar vereceğini kaydetti.

Kanunu ayrıca UMH güçlerinin Trablus'un doğusundaki Sirte-Cufra cephe hattındaki birliklerinin takviye edildiğini, hazırlıkların en üst seviyeye çıkarıldığını ve operasyon dairesinden gelecek emirlerin beklendiğini aktardı.

Hafter milislerinin dün Trablus'un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede buluna Hadba bölgesine hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırıda bir okulun yaklaşık 100-150 metre yakınındaki evin çatısı ile sokağa düşen havan mermileri 3 çocuğun hayatını kaybetmesine, 1 çocuğun ise yaralanmasına neden olmuştu.

Hayatını kaybeden çocukların 9, 10 ve 12 yaşlarında olduğu, yaralı çocuğun sağlık durumunun ise ağır olduğu kaydedilmişti.