UMH, Vatiyye'nin güneyindeki 2 kasabayı daha kurtardı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusunun stratejik öneme sahip Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağlamasının ardından, üssün güneyindeki Badr ve Tiji kasabalarını da Hafter'den kurtardı.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneybatısındaki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak için başlattığı 'Öfke Volkanı' operasyonu devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre UMH ordusu, Vatiyye Askeri Üssü'nün güneyinde bulunan Badr ve Tiji kasabalarını da Hafter'e bağlı güçlerden kurtardı.

VATİYYE ÜSSÜ'NÜN ÖNEMİ NE?

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, geçtiğimiz yılın Nisan ayında başkent Trablus ve çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü kullanmıştı. Üssün stratejik önemi ise çölün ortasında yer alması ve korunaklı olması olarak biliniyor. Vatiyye Üssü, Mitiga Havalimanı'nın ardından en önemli hava üssü olarak kabul edilirken; üsten sivil uçuş yapılmıyor. Hafter'e bağlı milisler, söz konusu üssü 'Batı operasyonları komuta merkezi' olarak kullanıyordu.