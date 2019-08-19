Son Dakika Haberleri: UMHD'den Suriyeli çocuklara şenlik
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UMHD'den Suriyeli çocuklara şenlik

1 saat önce

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), İHH İnsani Yardım Vakfı ile Suriye'deki çocuklara mutluluk götürmek için Fırat Kalkanı Bölgesi'nde "Sınırsız Şenlik" düzenleyecek.

UMHD'den Suriyeli çocuklara şenlik, System.String[]
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), İHH İnsani Yardım Vakfı ile Suriye'deki çocuklara mutluluk götürmek için Fırat Kalkanı Bölgesi'nde "Sınırsız Şenlik" düzenleyecek.
UMHD açıklamasında Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 16-22 Eylül tarihleri arasında "Sınırsız Şenlik" düzenleneceğini, savaş mağduru çocuklar için düzenlenen şenlikte, sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri ve yarışmaların yer alacağı belirtildi.
Çocuklara, 1 yıllık kırtasiye ihtiyacı için "Bi Kutu Gelecek" isimli hediye paketleri de verilecek.
Kırtasiye malzemeleri içeren 25 TL tutarındaki bir kutu bedelini karşılamak isteyen hayırseverler, açıklamaya PROJE KODU 11687 yazarak İHH İnsani Yardım Vakfının banka hesaplarına dilediği miktarda ya da ÇOCUK yazıp 3072'ye SMS atarak 5 TL bağışta bulunabiliyor.
Geçen yıl 14 günde yaklaşık 20 bin çocuğu sevindiren ve bu yıl 30 bin çocuğa ulaşmanın hedeflendiği şenlik 23 Eylül'de son bulacak.
Suriye, Fırat, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:58 Kaynak: AA
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