Ümidin kıyısında, çöp poşetinden uçurtmalar - Son Dakika
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Ümidin kıyısında, çöp poşetinden uçurtmalar

7 saat önce

Meriç Nehri'nin kıyısında bot ırası bekleyen mültecilerin çocukları, ümidin kıyısında çöp poşetlerine ip bağlayarak uçurtuyor.

Ümidin kıyısında, çöp poşetinden uçurtmalar, System.String[]

Meriç Nehri'nin kıyısında bot ırası bekleyen mültecilerin çocukları, ümidin kıyısında çöp poşetlerine ip bağlayarak uçurtuyor.

Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin Meriç Nehri kıyısındaki bekleyişi devam ediyor.

Avrupa'ya gitmek için Edirne'den Meriç Nehrini aşarak Yunanistan'a ulaşan göçmenlerin bir kısmı ulaşırken, bir kısmı da nehri geçmek için bekleyişlerini sürdürüyor. Gün içerisinde birçok göçmen Meriç Nehri'ni lastik botlarla aşarak Yunanistan'a ulaşıyor. Edirne'nin Meriç Nehri kıyısında bekleyen göçmenlerin çocukları zor koşullarda Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a gitmeyi bekliyor. Her şeyden habersiz aileleri ile birlikte Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmeyi bekleyen çocuklardan bazıları ip bağladıkları poşetleri uçururken, bazıları ise yakılan ateşle ısınmaya çalışıyor.

(İsmail Coşkun - Volkan Kayalar/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:40 Kaynak: İHA
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