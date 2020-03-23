Son Dakika › Spor › Umipig ve Blake, Manisa BBSK ile sözleşmelerini feshetti! - Son Dakika Spor
Umipig ve Blake, Manisa BBSK ile sözleşmelerini feshetti!
6 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında, Türkiye Basketbol Ligi müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında, Türkiye Basketbol Ligi müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.
Manisa BBSK A Takım oyuncuları Isiah Umipig ve Brayon Blake de, alınan tedbirler ışığında bu süreci ülkelerinde geçirmek için Türkiye'den ayrıldı.
Normal sezonun bitimine 6 hafta kalması ve maç fikstürünün belirsizliği göz önünde bulundurularak, iki oyuncu ile kulüp yönetimi yaptığı görüşmenin ardından yolları ayırma kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli oyuncularımıza takımımıza katkıları için teşekkür ediyoruz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:24
Son Dakika İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi