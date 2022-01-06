Ümiraniye'de okul müdiresine yapılan saldırı protesto edildi - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE bir ortaokulda okul müdiresinin, öğrencinin anne ile anneannesi tarafından hakaret edilip darbedilmesi protesto edildi. Ümraniye'de geçtiğimiz pazartesi günü iddiaya göre bir ortaokulda kavga eden öğrencilerden birinin velisi olan N.Ç., okul müdiresi Mısra Kardeşler'in yanına konuşmak için geldi. Çocuğuyla kavga eden öğrenciyi görmek isteyen veli, olumsuz cevap alınca öfkelendi. Veli okuldan ayrıldıktan bir süre sonra annesi Z.Y. ile birlikte tekrar müdirenin odasına girdi. Anneanne Z.Y., Mısra Kardeşler'i vurarak yere düşürüp, tekmelemeye başladı. Öfkeli anneanneyi odada bulunan diğer kişiler sakinleştirmeye çalıştı. Koltuğa oturtulan anneanne, müdire Kardeşler'e küfür ve tehditler savurdu. Daha sonra anne N.Ç. de okul müdiresi Mısra Kardeşler'i saçından tutarak kafasını defalarca masaya vurdu. Okula gelen polis ekipleri, anne ve anneanneyi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan Müdire Mısra Kardeşler, 3 gün iş göremez raporu aldı. Adliyeye sevk edilen anne ve anneanne ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Darbedilen okul Müdiresi Mısra Kardeşler "Söylenecek bir şey yok, çok üzgünüm. Devlet memuruyum, demeç vermem doğru değil" dedi.Yaşanan saldırı sendikaların oluşturduğu grup, öğretmenler ve veliler tarafından okul önünde protesto edildi. "Öğretmene Şiddeti Lanetliyoruz" yazılı pankart açan grup "Öğretmene Uzanan Eller Kırılsın", "Öğretmene Şiddete Hayır" sloganları attı. Grup adına basın açıklaması yapan Eğitim Bir-Sen İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Erol Ermiş, "Gün geçmiyor ki, bir arkadaşımız saldırıya uğramasın. Bu saldırı, bu okulda bize intikal eden ikinci şiddet vakası. Öğrencilerin kendi aralarında yaşanan ve kolayca çözülebilecek sorunları, şiddet yoluyla çözmeye kalkışmak, sorunların kaynağını öğretmenlerde, okul idaresinde aramak, asla kabul edilemez. Öğrencilerin aralarındaki tatsız şakalaşmalar, küçük sürtüşmeler, sınıf öğretmenlerimiz, okul rehberlik servislerimiz ve okul yönetimlerimiz tarafından çok rahat bir şekilde çözülebilecekken anlamadan, dinlemeden, çözüm üretilmesine fırsat vermeden okulu birbirine katmak, okulda rezalet çıkarmak ve okul müdürünü darp etmek hiçbir vicdan sahibinin kabul edebileceği bir durum değildir. Okul müdürü polis gelmeden önce, öğrencinin anneannesi tarafından sonra da annesi tarafından darp edilmiştir. Biz, eğitimciye yönelen şiddetin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

- İstanbul