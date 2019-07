Ümit Aktaş: Gıda katkı maddelerinin insana faydası yok

Ümit Aktaş: Gıda katkı maddelerinin insana faydası yokGıda katkı maddeleri 'tat bağımlılığı' yapıyorGül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, ( DHA ) ? Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, gıda katkı maddelerinin insana faydası olmadığını söyleyerek, 'tat bağımlılığı' yaptıklarına dikkat çekti. Dr. Aktaş, 'Hazır gıdalar bağışıklık sistemini bozar' dedi.Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, hemen hemen her gıdanın için çeşitli nedenlerle konulan gıda katkı maddeleri hakkında tüketicilere uyarılarda bulundu. Dr. Aktaş, 'Gıda katkı maddeleri çeşitli amaçlarla gıdanın içine konulmuş normalde içinde bulunmayan maddelerdir. Raf ömrünü uzatmak, belli bir lezzeti tutturmak veya tat bağımlılığı yapmak için kullanılıyor. İnsanlar o ürünü tükettiklerinde başka bir ürünü yemesinler diye içine katıyorlar' ifadelerini kullandı.Bu maddelerin gıdanın kendi bünyesinde olmadığını hatırlatan Dr. Aktaş, 'Dışardan birtakım kimyasallar ekliyorsunuz. Bu kimyasalların insan sağlığına bir faydası yok. Endüstrinin daha fazla kar elde edilmesi için bu kimyasallar kurulmuş' diye konuştu.'BAĞIMLILIK YAPAN HER MADDE ZARARLIDIR' Tat bağımlığına dikkat çeken Dr. Aktaş, 'Bağımlılık yapan her madde insan sağlığına zararlıdır. Hastalarımız diyor ki 'hocam falanca marka çikolatadan akşam bir kavanoz yemeden uyuyamıyorum, bana sadece onu verin'. Falanva marka yiyince oluyor da filanca markayı versek olmuyor mu' Diyorum. 'Onu yiyemem hocam özellikle falanca marka olacak' diyor. Bu tat bağımlılığı endüstri müşteriyi kendisine bağlamak için kullanıyor. Bu da aşırı gıda tüketimini getiriyor. Aşırı gıda tüketimi obeziteye, diyabete en önemlisi kalp damar hastalıklarına yol açıyor? dedi.'GIDA KATKI MADDELERİNİN İLİŞKİLİ OLMADIĞI HASTALIK YOK'En doğru gıdanın doğal gıda olduğunu aktaran Dr. Aktaş, 'Gıda katkı maddelerinin ilişkili olmadığı hastalık yok. Gıda katkı maddeleriyle alakalı elimizde ciddi bilimsel veri yok. Örneğin bu maddelerin kanserle ilişkisini gösteren dünya üzerinde ciddi bir yayın yok. Birileri bunun gösterilmesini istemediği için gösterilmiyor. En doğru gıda doğal gıdadır. Yerli tohum ve geleneksel tarımla üretilmiş ürünleri tercih etmeniz lazım' ifadelerini kullandı.MARKETTE SATILAN SALÇAYA DİKKAT!Salça yapımına yönelik de açıklama yapan Ümit Aktaş, ev usulü domatesin kaynatılıp salça yapılmasına kimsenin itirazının olmadığını söyledi. Aktaş, 'Evde yapılmış salça sağlığınız için faydalıdır. Ama 5 kilosu 16-17 liraya satılan marketten salça alıyorsanız bilin ki o salça salça değildir. 5 kilo salça için 50-60 kilo domates kaynatmak gerekiyor. Onu kaynatıp, ambalajına koyup karını ekleyince, üstüne bide marketin karı ekleniyor nasıl 15 -16 liraya satılıyor. Bunun içinde belli ki hileler var. Bu artık salça görünümünde yabancı maddedir' dedi.'SALÇAYI EVDE YAPIN?\tAktaş, 'Ucuz gıda deyip, kökenin sorgulamadan gıda almayın. Annenizin yaptığı gibi kendi salçanızı, turşunuzu, yoğurdunuzu kendiniz yapın. Çoluğunuza çocuğunuza hazır gıda yedirmeyin. Hazır gıdalar bağışıklık sisteminizi bozar. Gıda katkı maddeleri insana zarar verir ve hastalıklara sebep olur' diye konuştu.