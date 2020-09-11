Ümit Arslan mali durumu değerlendirdi - Son Dakika

Ümit Arslan mali durumu değerlendirdi

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı.

Ümit Arslan mali durumu değerlendirdi, System.String[]

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı. Göreve seçildikten bu yana geçen süreyi değerlendiren Başkan Ümit Arslan ve yöneticiler transfer tahtasının açılması için gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.

Balıkesirspor Kulübü'nün UÇK'daki futbolcuların alacaklarının toplamının 20-25 milyon TL'ye ihtiyaç olduğu belirtilen toplantıda, transfer tahtasının açılabilmesi için 5-6 milyon TL'ye ihtiyaç olduğu vurgulandı. Balıkesir iş dünyasının kulübün maddi sıkıntılarını açma konusunda gerekli özveriyi gösterdiğini söyleyen Kulüp Başkanı Ümit Arslan, ayrıca forma reklamının temini konusunda da Büyükşehir Belediyesi'ne katkıları için teşekkür etti. Toplantıda Kulüp Başkanı Ümit Arslan'a Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker, Kulüp Başkan Yardımcısı Metin Özpınar ve Hukuk İşlerden sorunlu yönetici Cem Özışıklıoğlu eşlik etti.

Ümit Arslan: "Zorlukları şehir olarak birlik ve beraberlik içinde atlatacağız"

Toplantının açılışında konuşan Balıkesirspor Kulüp Başkanı Ümit Arslan, kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntının açılması için çalıştıklarını kaydetti. Şehirde Balıkesirspor Kulübüne güven duygusunun oluştuğundan da bahseden Ümit Arslan, özellikle iş dünyasının reklam konusunda kendilerine büyük yardımlarının bulunduğunu sözlerine ekledi. Balıkesir'in bir bütün olarak hareket etmesiyle sıkıntıların aşılacağını belirten Ümit Arslan, "İnşallah bun zorlukları hem Balıkesirspor olarak hem şehir olarak birlik, beraberlik içinde atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

İlhan Eker: "Transfer tahtasını açmak için destek lazım"

Toplantıda konuşan Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndaki (UÇK) dosyaların çözülmesiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Kulüpten alacaklı olan futbolcularla yaptıkları görüşmelerde yüzde 80-90 oranında olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten İlhan Eker, herkesten kulübe destek olmalarını istedi. Eker UÇK dosyalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen sene bir dönemlik transfer izni alındı. İçeriye belli başlı oyuncular sokuldu. Ama mukavelesi bir yıllık olduğu için oyuncular ayrıldı. Biz bu sene kendi özümüze döndürmek zorundayız. Kendi değerlerimize dönmek zorundayız ama alt yapıdaki durumda biraz sıkıntılı olduğu için hazır değiller. Ümit ve gelecek vaat ediyorlar ama daha şuan tam hazır değil. Bizim transfer tahtasını açtırmamız lazım. Açıp buraya akıllı mantıklı oyuncular sokmamız lazım. Bu konuda UÇK'da görüştüğümüz oyuncularım yüzde 80-90'nından olumlu geri dönüş oldu. Burada sorun yok ama işin sonu maddiyata bağlı tabii ki. Bizim bütün şehri hareketlendirip bir akım başlatıp, transfer sürecini iyi yönetip UÇK'yı açmamız gerekiyor. Açamazsak diye ihtimalleri de düşünmek zorundayız. Böyle bir ihtimalde var. Elimizdeki oyunculardan kontratı biten oyuncuların bazılarını hocamızın da takdiriyle yeniden takımıza kattık. UÇK konusunda büyük yol aldığımızı söyleyebilirim. Tamamen borçları kapatma değil, çok cüzi rakamlara herkese belli oranda ödeme yapıp, oyunculardan bir dönemlik transfer izni alacağız. Biz yönetim olarak bu işe gövdemizi, vücudumuzu koyduk, herkes bu iş için uğraşıyor ama 25 milyon civarı bir borç var. Her gün bir yenisi ekleniyor. 25 milyon borcu en asgari tutarda oyunculardan izin alıp açmak için bütün çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Özışıklıoğlu: "Bağımsız denetim firmasıyla anlaştık"

Toplantıda yer alan Balıkesirspor Kulübü Hukuk İşlerinden sorumlu yönetici Cem Özışıklıoğlu da kulüple ilgili dava dosyaları ile ibra edilemeyen önceki yönetimin dosyalarının incelendiğini ifade etti. Özışıklıoğlu, "Balıkesirspor Kulübümüzün içinde bulunduğu maddi sıkıntıların oluşmasında yapılan usulsüzlükleri belirlemeyle ilgili bağımsız denetçi bir firmayla anlaştık. Geçtiğimiz aylarda yapılan kongrede ibra edilmeyen önceki dönem yönetimin imza atarak kulübü borçlandırdığı bazı dosyalarda usulsüzlükler tespit edildi. Bununla ilgili bağımsız denetim şirketinin hazırlayacağı raporu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özpınar: "Balıkesir bize güveniyor"

Balıkesirspor Kulübü Başkan Yardımcısı Metin Özpınar da transfer tahtasının açılması için gerekli maddi kaynağın yine Balıkesirliler tarafından karşılanacağı konusunda umutlu olduğunu belirtti. Özpınar, "Göreve geldikten sonra özellikle Balıkesir iş dünyasından oldukça büyük destek gördük. Ancak destek yeterli değil. Transfer tahtasını açmamız için gerekli olan kaynağı yine Balıkesir olarak temin etmemiz gerekiyor" dedi. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 18:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ümit Arslan mali durumu değerlendirdi - Son Dakika Spor

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