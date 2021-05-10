Ümit Besen'den İş Sanat sahnesinde bayrama özel konser - Son Dakika

Ümit Besen'den İş Sanat sahnesinde bayrama özel konser

Arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Ümit Besen, İş Sanat sahnesinde bayrama özel bir konser verecek.

Arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Ümit Besen, İş Sanat sahnesinde bayrama özel bir konser verecek. İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz kaydedilen konserin ilk gösterimi, bayramın ilk günü 13 Mayıs'ta saat 20.30'da, İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesinde yayınlanacak. Pamela ve Eda Baba'nın konuk olacağı konserin repertuvarında Besen'in "Nikah Masası", "Islak Mendil" ve "Okul Yolunda" şarkılarının yanı sıra, Pamela ile "Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?" ve Eda Baba ile birlikte seslendirdiği "Dilek Taşı" da yer alacak.

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