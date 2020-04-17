Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu canlı yayında buluşuyor - Son Dakika

Demirören Medya ve Poll Production iş birliğiyle düzenlenen 'Evde Kal' konser ve canlı yayınının konukları müziğin iki usta ismi; Cengiz Kurtoğlu ile Ümit Besen olacak.

Demirören Medya'nın '#EvdeKalMüzikleKal' konsepti, Poll Production ile yapılan iş birliği sonrası Youtube kanalında konser yayınıyla devam ediyor. Türkiye'nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konser yayınları ve öncesinde yaptıkları canlı bağlantılarla hayranlarının evlerine geliyor.