LEAD Network Ümit Boyner'i ağırladı - Son Dakika

LEAD Network Ümit Boyner'i ağırladı

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinin sadece toplumlar için değil şirketler için de çeşitlilik, demokrasi, katılımcılık ve nihayetinde etkin yönetişimin temel konularından biri olduğunu aktardı.

LEAD Network Ümit Boyner'i ağırladı, System.String[]

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinin sadece toplumlar için değil şirketler için de çeşitlilik, demokrasi, katılımcılık ve nihayetinde etkin yönetişimin temel konularından biri olduğunu aktardı.

LEAD Network buluşmalarının eylül ayı konuğu olan Ümit Boyner, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin hak, özgürlükler ve demokrasi meselesi olduğunu belirtti.

LEAD'den yapılan açıklamaya göre, perakende ve tüketici ürünleri sektörlerinde çalışan kadın liderleri destekleyen, üst düzey kadın yöneticilerin sayılarını artırmayı ve gelişimlerine katkıda bulunmayı misyon edinen LEAD Network'ün eylül konuğu Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner oldu.

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çeşitlilik ve Kurumsal Yönetişim" başlıklı etkinlikte LEAD Network üyeleriyle bir araya gelen Boyner, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinin sadece toplumlar için değil şirketler için de çeşitlilik, demokrasi, katılımcılık ve nihayetinde etkin yönetişimin temel konularından biri olduğunu belirtti. Boyner ayrıca, kapsayıcı bir ekonomik gelişme ve sürdürülebilir büyüme için kurumsal yönetişimde çeşitlilik ve kadın erkek eşitliğinin bir tercih değil zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Halen Hedefler için İş Dünyası Platformu'nun kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdüren Ümit Boyner, toplumsal cinsiyet eşitliğinin Birleşmiş Milletler'in 2030 için belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı içinde de çok önemli bir yeri olduğuna ve sürdürülebilirliğin şirketler için her geçen gün daha da önemli hale geldiğini vurgulayarak şunları aktardı:

"Özellikle pandemi döneminde daha iyi görüldü ki yönetim kurullarında ve üst yönetimlerde kadın liderlerin olduğu şirketler ile kadın liderlerin yönettiği ülkeler kriz yönetiminde daha başarılı. Sürdürülebilirliği içselleştiren şirketler, hem fırtınalarda hem de sakin sularda operasyonlarını daha verimli ve dirençli kılıyor. Müşteriler, çalışanlar ve toplumlar şirketleri dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlarda çözümün bir parçası olarak görmek istiyor. Toplumların bin yıllardır kanayan yarası olan cinsiyet eşitsizliği de çözülmesi gereken sorunların başında geliyor. Bu konuyu hak, özgürlükler ve demokrasi meselesi olarak görüyorum. Kadınların yürüttüğü mücadeleye verilen desteğin ve bu konudaki bilincin arttığını görmek de umut verici."

LEAD Network Türkiye'den kadınlara destek

İş dünyasında yaşanan sorunlara karşı daha etkin ve verimli çözümler üretmek için daha fazla kadının lider rolü üstlenmesi gerektiğine inandıklarını ve bu doğrultuda perakende sektöründe daha fazla kadın yöneticinin yer alması için çalışmalar yürüttüklerini belirten LEAD Network Türkiye Başkanı Aysun Zaman, geçtiğimiz günlerde düzenledikleri CEO Yuvarlak Masa etkinliğinde önemli bir çağrıda bulunduklarını belirtti.

Zaman şu açıklamalarda bulundu:

"Hepinizin şirketlerinde birlikte çalıştığı önemli kadın liderler var. Sadece bunları göz önüne çıkarmanız bile çok önemli bir adım. Bu kadınlar sahneye çıktıkça diğer kadınlara ilham olacak ve kendi kafalarındaki önyargıları kıracaklardır. Şirketlerinizi konferanslarda, panellerde, seminerlerde medya da temsil edecek kadın liderler seçmeniz çok önemli bir adım olacak ve biz buna son derece inanıyoruz. Sizlerden de bu konuda destek istiyoruz, bu kadın temsilcileri belirleyip bizlerle paylaşmanız halinde, kendilerine LEAD Network olarak eğitimler de vermeye hazırız."

LEAD Network Ümit Boyner'i ağırladı
LEAD Network Ümit Boyner'i ağırladı
LEAD Network Ümit Boyner'i ağırladı
LEAD Network Ümit Boyner'i ağırladı
LEAD Network Ümit Boyner'i ağırladı

Ümit Boyner, Boyner, Erkek, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LEAD Network Ümit Boyner'i ağırladı - Son Dakika

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