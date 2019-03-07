Son Dakika Haberleri: Ümit Boyner: Kadınların Haklarından Vazgeçmeye Niyeti Yok

Ümit Boyner: Kadınların Haklarından Vazgeçmeye Niyeti Yok

1 saat önce

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kadınların haklarından ve eşitlikten vazgeçmeye niyeti olmadığına dikkat çekti.

Ümit Boyner: Kadınların Haklarından Vazgeçmeye Niyeti Yok, System.String[]
Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kadınların haklarından ve eşitlikten vazgeçmeye niyeti olmadığına dikkat çekti.

 Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Boyner, kadınların elde ettikleri haklardan da toplumsal cinsiyet eşitliğinden de vazgeçmeye niyeti olmadığını belirtti.

 Ümit Boyner açıklamada şunları söyledi:

"Tüm dünyada ve Türkiye'de kadınların sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal hayata katılımları ve yaşamın her alanındaki açık eşitsizlikler toplumsal gündemin ön sıralarında yer almayı sürdürüyor. Kadınların erkeklerle eşit hakları kullanabilmesinin ve toplumsal yaşama katılımlarının türlü yollarla kısıtlandığı ve düzenlendiği toplumsal yapıdan, daha eşitlikçi ve özgürlükçü bir anlayışa geçişin sancıları yaşanıyor.

 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişmiş, çağdaş ve zengin bir toplumun ön koşulu ve ayırt edici özelliği olduğunu düşünüyorum. Zira eğitimde, ekonomide, istihdamda, siyasette, sanatta, sporda ve hayatın tüm alanlarında nüfusunun yarısına diğer yarısından farklı haklar ve uygulamalar sunan bir toplumun gelişme ve ilerlemesinden bahsetmek ne yazık ki mümkün değil. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliğini sadece 'kadın hakları' meselesi değil, kadın-erkek ayırt etmeksizin tüm toplumun huzur ve refahını etkileyen bir 'demokrasi' ve 'haklar' meselesi olarak görmek zorundayız. Tüm zorluklara rağmen memnuniyetle görüyorum ki kadınların elde ettikleri haklardan da toplumsal cinsiyet eşitliğinden de vazgeçmeye niyeti yok.

 Biz de Türkiye ve tüm dünyadaki kadınlardan aldığımız ilham ve cesaretle Boyner Grup'un bu yılki 8 Mart kampanyasıyla eşitlikten ve haklarından vazgeçmeyen kadınların sesi olmak, toplumun tüm kesimlerinden kadınların eşitlik ve özgürlük taleplerine sesimizi katmak istedik. Tüm insanların eşit ve özgür yaşayabilmesi dileğiyle, toplumsal cinsiyet eşitliğinden yana tavır alan herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:49 Kaynak: DHA

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