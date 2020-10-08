Ümit Erdim: Nişantaşı'na hanımım için geldim - Son Dakika

Ümit Erdim: Nişantaşı'na hanımım için geldim

08.10.2020 00:59
Ümit Erdim: Nişantaşı'na hanımım için geldim, System.String[]

Tüp mide ameliyatı olduktan sonra 60 kilo vererek adeta bir deri bir kemik kalan oyuncu Ümit Erdim, eşi Seda Çınar ile Nişantaşı City's çıkışı objektiflere yansıdı

Eşiyle 2 yıl aradan sonra Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Erdim, "En son 2 yıl önce gelmiştik buraya her gün daha kalabalık oluyor. Beni buraya getiren şey hanımcılık. Nişantaşı'na hanım için gelinir. Hanım fit olunca ben de fit oldum o beğeniyorsa sorun yok itaat et rahat et" diyerek espri yaptı.

'KİLOLUYKEN ROL ALDIĞIM ÜÇ TANE FİLMİM VAR'

Erdim geçtiğimiz günlerde Hazal Kaya'nın "Kilolu kadınlara başrol verilmiyor" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine erkek oyuncularda böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtip, "Kiloluyken üç uzun metraj başrol filmim var, demek ki erkek için bu geçerli değil.

Hanımların tarafını onlar daha iyi bilir. Öyle demişse mutlaka bir bildiği vardır. Biraz çorba o mevzu... Yani kiloya kadar başka faktörler var aslında o taraf için aynı şeyi söyleyemem" şeklinde konuştu.

Ümit Erdim: Nişantaşı'na hanımım için geldim

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ümit Erdim: Nişantaşı'na hanımım için geldim - Son Dakika Magazin

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