Ümit Erdim: Nişantaşı'na hanımım için geldim

Eşiyle 2 yıl aradan sonra Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Erdim, "En son 2 yıl önce gelmiştik buraya her gün daha kalabalık oluyor. Beni buraya getiren şey hanımcılık. Nişantaşı'na hanım için gelinir. Hanım fit olunca ben de fit oldum o beğeniyorsa sorun yok itaat et rahat et" diyerek espri yaptı.

'KİLOLUYKEN ROL ALDIĞIM ÜÇ TANE FİLMİM VAR'

Erdim geçtiğimiz günlerde Hazal Kaya'nın "Kilolu kadınlara başrol verilmiyor" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine erkek oyuncularda böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtip, "Kiloluyken üç uzun metraj başrol filmim var, demek ki erkek için bu geçerli değil.

Hanımların tarafını onlar daha iyi bilir. Öyle demişse mutlaka bir bildiği vardır. Biraz çorba o mevzu... Yani kiloya kadar başka faktörler var aslında o taraf için aynı şeyi söyleyemem" şeklinde konuştu.



