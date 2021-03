Ümit Erdim: Oyunculuk geride kaldı

BİR TARAFTAN PİLOTLUK DEVAM EDİYOR

Davete katılanlar arasında bulunan Ümit Erdim, ralli tutkusu ve aldığı pilotluk eğiminden bahsederek "Oyunculuk geri planda kaldı, bayağı arabacı oldum. Bir taraftan pilotluk devam ediyor. Uçağı tek başıma indirip kaldırabiliyorum. Yukarısı çok keyifli, aşağıda çok trafik var" dedi. Geçirdiği mide ameliyatının ardından fazla kilolarından kurtulan Erdim, 75 kiloya düştüğünü açıkladı.

ALBÜM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Daveti sevgilisi Seçil Gür'le katılan Ortaç, "Best of Serdar Ortaç" albümünün çalışmalarına başladıklarını söyledi: " Ozan Çolakoğlu, kimlerin şarkıları okuyacağını seçiyor ve her şeye karar veriyor. 22 şarkı olacak. 'Mesafe' şarkısını Gülşen okuyacak. Seçil de şarkısını seçecek."

PANDEMİDE ŞARKILAR, KİTAPLAR YAZDIM

Davete katılan Ahmet Selçuk İlkan ise "Pandemi sürecini şarkılar, kitaplar yazarak tamamladım. Mahsun Kırmızıgül'le çalıştık ve albümü bitti. Şimdi Seda Sayan'ın şarkılarını yazıyorum. Selami Şahin'le de çalışıyorum" dedi.

EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ