Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası
5 saat önce
Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda İtalya'yı 82-80 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:18 Kaynak: AA
Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye
, son 16 turunda İtalya
'yı 82-80 yenerek çeyrek finale yükseldi. İsrail
'in Tel Aviv
şehrinde düzenlenen şampiyonada Ümit Milli Takım, İtalya karşısında ilk yarıyı 43-39 önde tamamladı. Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan maçta bitime 7 saniye kala Türkiye, Onuralp Bitim'in 3 sayılık basketiyle sahadan 82-80 galip ayrıldı.
Ümit Milli Basketbol Takımı, yarın çeyrek finalde, bu akşam oynanacak İspanya- Slovenya
maçının galibiyle karşılaşacak.
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