Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası
2 saat önce
Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi İspanya oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:55 Kaynak: AA
Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye
'nin çeyrek finaldeki rakibi İspanya
oldu. İsrail
'in Tel Aviv
şehrinde düzenlenen şampiyonada son 16 turunda İspanya, Slovenya
'yı 71-53 mağlup etti.
Bu skorla İspanya, çeyrek finalde Türkiye'yle eşleşti. Türkiye-İspanya maçı yarın TSİ 18.15'te oynanacak.
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