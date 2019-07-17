Son Dakika Haberleri: Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası
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Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

2 saat önce

Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi İspanya oldu.

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Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi İspanya oldu.
İsrail'in Tel Aviv şehrinde düzenlenen şampiyonada son 16 turunda İspanya, Slovenya'yı 71-53 mağlup etti.
Bu skorla İspanya, çeyrek finalde Türkiye'yle eşleşti. Türkiye-İspanya maçı yarın TSİ 18.15'te oynanacak.
Türkiye, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:55 Kaynak: AA
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