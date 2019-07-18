Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası
1 saat önce
Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde İspanya'ya 70-69 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:39 Kaynak: AA
Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye
, çeyrek finalde İspanya
'ya 70-69 yenildi. İsrail
'in Tel Aviv
şehrinde düzenlenen şampiyonada Ümit Milli Takım, İspanya karşısında ilk yarıyı 36-33 geride tamamladı. Son bölümü büyük ekişmeye sahne olan maçın son 1 saniyesine İspanya 70-68 önde girdi. Milli takımda Muhaymin Mustafa kendisine yapılan faul sonucu kullandığı serbest atışlardan ikincisini kaçırınca maçın uzama şansı kalmadı ve İspanya sahadan 70-69 galip ayrılarak yarı finale çıktı.
Ümit Milli Takım, turnuvada 5-8 klasman maçında 20 Temmuz Cumartesi günü Büyük Britanya
'yla karşılaşacak.
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