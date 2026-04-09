Ümit Erkol neden gözaltına alındı? - Son Dakika
Ümit Erkol neden gözaltına alındı?

Ümit Erkol neden gözaltına alındı?
09.04.2026 11:24
Ümit Erkol neden gözaltına alındı?
İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un söz konusu kooperatif ile ilgili dosyadaki rolü ortaya çıktı.

İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, soruşturma konusu S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi’nde 16.01.2022 – 28.06.2024 tarihleri arasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı, bu itibarla Erkol’un, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Serdar Deniz, Pakize Kavak ve Emre Pınar Kılıç gibi isimlerle birlikte, kooperatif ve inşaat sürecinde alınan kararlarda yer aldığı değerlendirildi.  

KOOPERATİFİN ZARARA UĞRATILDIĞI İDDİA EDİLEN YÖNETİM YAPISI İÇİNDE YER ALMASI 

Dosyada, Ümit Erkol’un Serdar Deniz, Pakize Kavak ve Emre Pınar Kılıç ile birlikte, kooperatifi zarara uğratan işlemlerde görev alan yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğu ifade ediliyor.

YÜKLENİCİ VE İHALE SÜRECİNDEKİ BAĞLANTILAR 

Soruşturma kapsamında sözde alınan ihale tekliflerinden birinin, Ümit Erkol’un oğlu Fırat Erkol’a ait ARES firmasından alındığı belirtiliyor. Bu durum, teklif sürecinin serbest rekabet yerine bağlantılı şirketler üzerinden yürütüldüğünü gösteren bulgulardan biri.

MALİ KAYITLARDAKİ AÇIKLANAMAYAN FARKLARIN OLUŞTUĞU DÖNEMLERDE GÖREV YAPMASI 

Mali bilirkişi raporuna göre:

•    2022 yılında oluştuğu belirtilen 178.535,19 TL’lik farkın bulunduğu dönemde yönetim kurulu üyesidir.

•    2023 yılında tespit edilen 14.128.424,19 TL’lik farkın bulunduğu dönemde yine yönetim kurulu üyesidir.

•    2024 yılında tespit edilen 14.178.459,92 TL’lik farkın bulunduğu süreçte de adı yönetim kurulu üyeleri arasında geçmektedir.

BELGESİZ KASA ÇIKIŞI TESPİT EDİLEN DÖNEMDE YÖNETİMDE BULUNMASI 

Bilirkişi raporunda 31.12.2023 tarihinde kasa hesabından yapılan ve belgeye bağlanamayan nakit çıkışı yönünden de Ümit Erkol’un yönetim kurulu üyesi olarak sorumlu olduğu belirtilmekte.

Soruşturmaya göre Ümit Erkol’un rolü; kooperatif yönetiminde aktif görev alan, ihale/teklif süreçlerinde bağlantı iddialarıyla anılan ve mali usulsüzlük şüphesi bulunan dönemlerin tamamına yakınında yönetim sorumluluğu taşıyan isimlerden biri olması. En dikkat çekici nokta ise, oğluna ait olduğu belirtilen şirketin teklif veren firmalar arasında yer alması.

Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ankara Ümit Erkol neden gözaltına alındı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    siyasi savaş 6 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Bütün kooparatiflere umarım denetim gelir. eski hesaplar kontrol edilir ve bir hata falan bulunur. her mal kaçıran kişi umarım kelepçelenir. Amin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı sırtından vurdu Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı sırtından vurdu
Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet Kardeşi başka bir adamla basmış Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet! Kardeşi başka bir adamla basmış
Fatih Terim’den Lucescu’ya veda Fatih Terim'den Lucescu'ya veda
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı Hastane odasından ilk kare geldi Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı! Hastane odasından ilk kare geldi
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
Hakan Çakır cinayeti davasında karar sonrası adliyede ıslık ve alkış sesleri Hakan Çakır cinayeti davasında karar sonrası adliyede ıslık ve alkış sesleri
Murat Boz’dan terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki Murat Boz'dan terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Suudi Arabistan Büyükelçiliğine ziyaret Türkiye Basın Federasyonu'ndan Suudi Arabistan Büyükelçiliğine ziyaret
Berke Özer’in model sevgilisi doğal güzelliğiyle gündemde Berke Özer’in model sevgilisi doğal güzelliğiyle gündemde

12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram’dan kapıya “Motokuryeli bahis ağı“ için hükümet harekete geçiyor
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için hükümet harekete geçiyor
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
SON DAKİKA: Ümit Erkol neden gözaltına alındı? - Son Dakika
