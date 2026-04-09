Ümit Erkol neden gözaltına alındı?

İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, soruşturma konusu S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi’nde 16.01.2022 – 28.06.2024 tarihleri arasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı, bu itibarla Erkol’un, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Serdar Deniz, Pakize Kavak ve Emre Pınar Kılıç gibi isimlerle birlikte, kooperatif ve inşaat sürecinde alınan kararlarda yer aldığı değerlendirildi.

KOOPERATİFİN ZARARA UĞRATILDIĞI İDDİA EDİLEN YÖNETİM YAPISI İÇİNDE YER ALMASI

Dosyada, Ümit Erkol’un Serdar Deniz, Pakize Kavak ve Emre Pınar Kılıç ile birlikte, kooperatifi zarara uğratan işlemlerde görev alan yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğu ifade ediliyor.

YÜKLENİCİ VE İHALE SÜRECİNDEKİ BAĞLANTILAR

Soruşturma kapsamında sözde alınan ihale tekliflerinden birinin, Ümit Erkol’un oğlu Fırat Erkol’a ait ARES firmasından alındığı belirtiliyor. Bu durum, teklif sürecinin serbest rekabet yerine bağlantılı şirketler üzerinden yürütüldüğünü gösteren bulgulardan biri.

MALİ KAYITLARDAKİ AÇIKLANAMAYAN FARKLARIN OLUŞTUĞU DÖNEMLERDE GÖREV YAPMASI

Mali bilirkişi raporuna göre:

• 2022 yılında oluştuğu belirtilen 178.535,19 TL’lik farkın bulunduğu dönemde yönetim kurulu üyesidir.

• 2023 yılında tespit edilen 14.128.424,19 TL’lik farkın bulunduğu dönemde yine yönetim kurulu üyesidir.

• 2024 yılında tespit edilen 14.178.459,92 TL’lik farkın bulunduğu süreçte de adı yönetim kurulu üyeleri arasında geçmektedir.

BELGESİZ KASA ÇIKIŞI TESPİT EDİLEN DÖNEMDE YÖNETİMDE BULUNMASI

Bilirkişi raporunda 31.12.2023 tarihinde kasa hesabından yapılan ve belgeye bağlanamayan nakit çıkışı yönünden de Ümit Erkol’un yönetim kurulu üyesi olarak sorumlu olduğu belirtilmekte.

Soruşturmaya göre Ümit Erkol’un rolü; kooperatif yönetiminde aktif görev alan, ihale/teklif süreçlerinde bağlantı iddialarıyla anılan ve mali usulsüzlük şüphesi bulunan dönemlerin tamamına yakınında yönetim sorumluluğu taşıyan isimlerden biri olması. En dikkat çekici nokta ise, oğluna ait olduğu belirtilen şirketin teklif veren firmalar arasında yer alması.