Şili'de devam eden Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre başkent Santiago'daki organizasyonun ikinci gününde ümitler kumite mücadeleleri yapıldı.

Ümit kadınlar kumite 47 kiloda Avrupa üçüncüsü unvanıyla mücadele eden Müşerref Özdemir, finalde Mısırlı Fatma Sorour'u 1-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Ümit erkekler kumite 63 kiloda Ömer Faruk Yürür, finalde Letonyalı Arturs Stepanovs'u 6-0 mağlup ederek kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Ümit erkekler kumite 57 kiloda finalde Enes Fatih Kurt, Polonyalı Dominik Dziuda'ya 3-1 kaybetti ve gümüş madalyayla organizasyonu noktaladı.

Ümit kadınlar kumite +54 kiloda Sudenur Aksoy, repesaj finalinde Rus Karina Khokhlova karşısında maçı 4-1 kazanarak dünya üçüncüsü olmayı başardı.

Ümit erkekler kumite +70 kiloda Furkan Kadir Genç, repesaj finalinde Fransız Selwynn Meril'i 1-0 yenerek bronz madalyayı boynuna taktı.

Milli sporcular Ilgın Işık Yılmaz, Abdülsamet Köse ve İsmail Çiçek ise elendi.

Şampiyonada bugün gençler kumite müsabakaları yapılacak. Tatamiye çıkacak milli sporcular şunlar:

Kadınlar:

Kumite 48 kilo: Nursu Çevik

Kumite 53 kilo: Beyza Atalay

Kumite 59 kilo: Gülbahar Gözütok

Kumite +59: Fatoş Hansu

Erkekler:

Kumite 55 kilo: Mehmet Yusuf Boy

Kumite 61 kilo: Ekrem Altuner Yılmaz

Kumite 68 kilo: Emir Buğra Gencan

Kumite 76 kilo: Hasan Arslan

Kumite +76 kilo: Uğur Burak Özgündüz