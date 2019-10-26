Son Dakika Haberleri: Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası
Son Dakika Spor Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası

39 dakika önce

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, Şili'nin başkenti Santiago'da devam ediyor.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, System.String[]

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, Şili'nin başkenti Santiago'da devam ediyor.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular şampiyonanın üçüncü gününde madalyayla tanışamadı.

Şampiyonanın üçüncü günü tatamiye 10 Türk sporcu çıktı, bunlardan sadece biri çeyrek finali görebildi.

Genç erkekler kumite 76 kiloda Hasan Arslan, ilk turda Sırp Jevtovic'i, ikinci turda Slovak Cernicky'i 3-1, üçüncü turda da Meksikalı Cardenas'ı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Bu turda Mısırlı Mansour ile karşılaşan Türk sporcu, son 30 saniyesine 4-0 geride girdiği maçta üst üste aldığı puanlarla beraberliği yakaladı ancak ilk puan avantajı rakibinde olduğu için yarı finale yükselemedi.

Şampiyonada yarın 21 yaş altı kategorisinde sadece erkekler kumite mücadeleleri yapılacak.

Organizasyonda yarın tatamiye çıkacak Türk karateciler şunlar:

Kumite 60 kilo: Ömer Faruk Ateş

Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer

Kumite 75 kilo: Ali Eşsiz

Kumite 84 kilo: Samed Gök

Kumite +84 kilo: Bekir Kavak

Şampiyona yarın sona erecek.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nın ilk iki gününde 4 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, genel klasman liderliğini sürdürdü.

Milli takım güvenli bölgeye geçti

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, milli takım kafilesinin güvenliği nedeniyle otellerini değiştirdiklerini kaydetti.

62 kişiden oluşan kafile, Şili'de gösterilerin en yoğun yaşandığı Plaza Baquedono yakınlarında bulunan Crown Plaza Otel'den, Las Condes bölgesindeki Intercontinental Otel'e geçti.

Esat Delihasan, sporcuların sağlığı ve güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Bu yüzden Dünya Karate Federasyonu Başkanı ve üyeleriyle kafilelerin büyük bölümünün kaldığı merkez otelden, olaylara uzak bir otele geçtik. En büyük arzumuz hiç kimsenin burnu kanamadan şampiyonayı tamamlamak. Sporcularımızın son iki günde daha rahat olacağını ve tatamide istediklerini yapabileceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ümit Genç, Türkiye, Şili, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yargıtay'dan önemli boşanma kararı: Cimri davranan erkek kusurlu bulundu, tazminat ödeyecek
Dünyaca ünlü medya şirketi Endemol Shine satıldı Barış Pınarı Harekatı anketinde, Türk halkının en az güvendiği ülke İran oldu Altona 93 forması giyen Furkan Aydın asker selamı fotoğrafı paylaştığı için takımdan gönderildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 13:45:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]