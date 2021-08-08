Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımları, Avrupa'da zirve serisini sürdürmek istiyor

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nı üst üste iki yıl zirvede bitiren Karate Milli Takımları, bu seriyi Finlandiya'da 20-22 Ağustos'ta düzenlenecek organizasyonda da sürdürmeyi hedefliyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy mevkisindeki otelde kampa giren ay-yıldızlı sporcular, teknik direktör İbrahim Ercin, teknik kurul üyeleri Nurkan Kayacık, Ali Cora, İbrahim Yazıcı ve diğer antrenörler nezaretinde günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Kata ve kumite kategorisinde yarışacak 37 milli karateci, Avrupa Şampiyonası'nı genel klasmanda bu yıl da ilk sırada tamamlamak ve seriyi 3 seneye çıkarmak istiyor.

"İnşallah madalyalarla ülkemize döneceğiz"

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımları Teknik Direktörü İbrahim Ercin, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde ilk kumite maçlarının Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda yapıldığını, katılımın yüksek oranda gerçekleştiğini söyledi.

Bu şampiyona sonrası milli takım seçmelerinin yapıldığını ifade eden Ercin, Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini kaydetti.

Ercin, günde çift antrenmanla sporcuları en iyi şekilde şampiyonaya hazırladıklarını vurgulayarak, "Türkiye olarak Avrupa Şampiyonası'nda son 2 yılın genel klasman birincisiyiz. İnşallah Finlandiya'daki organizasyonda da yerimizi koruyup seriyi devam ettirmek istiyoruz. Çalışmalarımız yolunda gidiyor, sıkıntımız yok. İnşallah madalyalarla ülkemize döneceğiz." diye konuştu.

"Karate, Türkiye'de gelişerek yoluna devam ediyor"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör'ün de desteğiyle çalışmaların planladıkları şekilde devam ettiğini aktaran Ercin, sporcuların azim ve özverisinin iyi durumda olduğunu dile getirdi.

Ercin, karatenin olimpiyatlarda yer almasının bu spor dalına ilgiyi daha da artırdığına işaret ederek, altyapıda iyi bir jenerasyon bulunduğunu anlattı.

"Karate, Türkiye'de gelişerek yoluna devam ediyor." diyen Ercin, "Son Avrupa Şampiyonası'nda 15 madalya kazanarak genel klasmanı ilk sırada tamamlamıştık. Bu sene onun üzerine çıkmayı planlıyoruz. Salgın döneminde bazı sporcularımız Kovid-19'a yakalandı. Kurallar çerçevesinde spora dönüş var. Hedeflerimiz, her zaman bir önceki senenin üzerine çıkmak ve daha fazla madalya kazanmak. Her zaman Türk bayrağını en üst sıralarda dalgalandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Enes Bulut da Finlandiya'dan Türkiye adına güzel sonuçlarla dönmek istediklerini belirterek, Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandıracaklarını kaydetti.

Kamp çalışmalarının teknik heyetin direktifleri doğrultusunda iyi geçtiğini aktaran Enes Bulut, takım arkadaşlarının moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu sözlerine ekledi.