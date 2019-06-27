Son Dakika Haberleri: Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası
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Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası

9 dakika önce

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Gaziantep'te başladı.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, System.String[]
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Gaziantep'te başladı.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 54 ilden 840'ı erkek, toplam bin 477 sporcunun katıldığı belirtildi.
Şampiyonanın açılışında AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, organizasyonun çok coşkulu başladığını dile getirdi.
Burada başarılı olacak sporcular arasından milli takım adaylarının da belirleneceğini ifade eden Delihasan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
Şampiyona, 30 Haziran Pazar günü sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:40 Kaynak: AA
Gaziantep, Ümit Genç, Türkiye, Spor
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