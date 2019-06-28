Son Dakika Haberleri: Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası

26 dakika önce

Türkiye Karate Federasyonu Genel Sekreteri Ali Bıldırcın, federasyonlarının en önemli pilot illerinden birinin Gaziantep olduğunu belirterek, "Artık öyleki Gaziantep'in yer almadığı bir yıllık program yapmak neredeyse imkansız hale geldi.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, System.String[]
Türkiye Karate Federasyonu Genel Sekreteri Ali Bıldırcın, federasyonlarının en önemli pilot illerinden birinin Gaziantep olduğunu belirterek, "Artık öyleki Gaziantep'in yer almadığı bir yıllık program yapmak neredeyse imkansız hale geldi." dedi.
Gaziantep'te dün başlayan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nın açılış seromonisi, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Ali Bıldırcın, törende yaptığı konuşmada, sporcularla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Gaziantep'in önemli spor kentleri arasında yer aldığını kaydeden Bıldırcın, "Federasyonumuzun en önemli pilot illerinden biri Gaziantep'tir. Artık öyleki Gaziantep'in yer almadığı bir yıllık programı yapmak neredeyse imkansız hale geldi. Dolayısıyla Gaziantep, gerek ekonomisi, gerek coğrafyası gerekse de tarihi ve kültürel mirasıyla Türkiye'mizin her geçen gün yükselen bir değeri ve hepimizin göz bebeğidir." diye konuştu.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ ise 55 şehirden gelen misafiri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Gaziantep bir gastronomi şehri, bir tarih şehri ama aynı zamanda da bir spor şehri, gençlik şehri. 10 bine yakın sporcunun katılımıyla yaz okullarımız devam ediyor. Şu anda 10 spor salonu ve 13 yüzme havuzumuzun inşaatı sürüyor. İnşallah bu 23 tesisimizin de hayata geçmesiyle beraber sporuyla yükselen Gaziantep hedefimize ciddi bir destek sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen şampiyonaya, 54 ilden 840'ı erkek bin 477 sporcun katılıyor. Şampiyona 30 Haziran Pazar günü sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:16 Kaynak: AA
Ümit Genç, Pilot, Gaziantep, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yumurtada Irak pazarının kapanması vatandaşa yaradı Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 2 milyar euroluk yatırım için 4 ilimiz sıraya girdi Türkiye'ye 5 ayda 12,7 milyon turist geldi, listenin ilk sırasında Ruslar yer aldı Türkiye'nin dış borç stoku 453,4 milyar dolar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 17:42:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]