Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası
1 saat önce
Gaziantep'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nın son gününde final mücadeleleri başladı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:36 Kaynak: AA
'te düzenlenen Ümit, Genç
ve 21 Yaş Altı Türkiye
Karate Şampiyonası'nın son gününde final mücadeleleri başladı.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle perşembe günü Şahinbey
Spor Salonu'nda başlayan şampiyona devam ediyor.
54 ilden 840'ı erkek, toplam bin 477 sporcunun katıldığı şampiyonada tüm sıkletlerde final maçlarına geçildi.
"Türkiye şampiyonu" unvanını elde edebilmek için tatamiye çıkan sporcular, kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele veriyor.
Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.
Ekrem İmamoğlu duyurdu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız
Trabzon'da şoke eden olay! 900 derecede kızdırılan demiri dondurma gibi yalayıp, türkü söyledi
Selin Ciğerci'den itiraf: Ameliyatımı Türkiye'nin en ünlü futbolcularından biri yaptırdı!
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan "erken seçim" açıklaması