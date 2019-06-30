Son Dakika Haberleri: Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası

55 dakika önce

Gaziantep'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nın son gününde final mücadeleleri başladı.

Gaziantep'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nın son gününde final mücadeleleri başladı.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle perşembe günü Şahinbey Spor Salonu'nda başlayan şampiyona devam ediyor.
54 ilden 840'ı erkek, toplam bin 477 sporcunun katıldığı şampiyonada tüm sıkletlerde final maçlarına geçildi.
"Türkiye şampiyonu" unvanını elde edebilmek için tatamiye çıkan sporcular, kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele veriyor.
Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:20 Kaynak: AA
Şahinbey, Gaziantep, Ümit Genç, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ekrem İmamoğlu duyurdu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız Trabzon'da şoke eden olay! 900 derecede kızdırılan demiri dondurma gibi yalayıp, türkü söyledi Selin Ciğerci'den itiraf: Ameliyatımı Türkiye'nin en ünlü futbolcularından biri yaptırdı! Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan "erken seçim" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 18:15:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]