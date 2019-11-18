Diyarbakır'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası Bağlar Belediyespor'un sporcusu Sena Kızılaslan 54 kilogramda şampiyon oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Bağlar Belediyespor takımında yer alan Kızılaslan, rakiplerini mağlup ederek şampiyon olmaya hak kazandı.

Bağlar Belediyespor Kulübü Başkanı Haşim Merdoğlu, elde edilen başarıdan dolayı Sena Kızılaslan ve antrenörü Mehmet Yazar'ı tebrik etti.

Sporda başarılı bir dönem yaşadıklarını belirten Merdoğlu, "Karatede büyük başarılara imza atıyoruz. Son olarak Sena Kızılaslan, Türkiye şampiyonu olarak kulübümüz ve kentimiz adına gurur verici bir başarıya imza attı. Futbol takımımız da mütevazi imkanlarla yarıştığı ligde başarılı bir sezon geçirerek şuanda bir puanla liderin gerisinde yer alıyor. Amacımız her kulvarda Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil etmektir" diye konuştu.