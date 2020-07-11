Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate "Kata" Şampiyonası Bursa'da başladı - Son Dakika

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate "Kata" Şampiyonası Bursa'da başladı

Türkiye Karate Federasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate "Kata" Şampiyonası Bursa'da başladı.

Türkiye Karate Federasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate "Kata" Şampiyonası Bursa'da başladı.

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Yıldırım Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen açılış törenine, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Sayılgan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yıldırım Belediye spor Başkan Vekili Muammer Özbey, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Abdurrahman Dağlar, Gençlik ve Spor Yıldırım İlçe Müdürü Mehmet Demirci ve çok sayıda sporcu katıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, çocukların ve gençlerin spor yaparak sağlıklı gelişimleri için tüm imkanları seferber etmeye hazır olduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler sporu sadece beden sağlığı açısından değil, toplum sağlığı açısından da önemsiyoruz. Çünkü burada bilhassa çocuklarımız ve gençlerimiz sadece sportif çalışmaları değil, aslında paylaşmayı öğreniyor. Spor, başta madde bağımlılığı olmak üzere birçok kötü alışkanlıktan uzak kalınmasını sağlıyor. Burada paylaşmak, disipline olmak, yarışmak ve öz güvenin artması bizler için çok önemli. Bizler de buna inanarak çocuklarımız ve gençlerimiz için elimizden geleni yapmaya, bütün imkanlarımızı seferber etmeye her daim hazırız."

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ayasofya Cami'miz aslına döndü. İnşallah bundan sonrada cami olarak milletimizin hizmetinde olmaya devam edecek. Ayasofya sadece İstanbul'un fethinin bir sembolü değil aynı zamanda yeni bir çağın açılışının sembolüdür. 15 Temmuz da milletimizin yeniden dirilişinin sembolüdür. 15 Temmuz adına yapılan bu turnuva geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu farkındalığa ulaşmasına hizmet ediyor. Ben turnuvamızın şehrimize, gençlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Şampiyonanın düzenlemesinde destek olan ve katkı veren taraflara teşekkür eden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan da etkinliğin, pandemi sürecinde gerçekleştirilen ilk ulusal turnuva olduğunu aktardı.

Normalleşmeye adım adım giderken tedbirleri de elden bırakmadan sporu yapabileceklerini tüm ülkeye ve dünyaya gösterdiklerini belirten Delihasan, "Bu organizasyonu düzenlemekteki en büyük amacımız ise 15 Temmuz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Anma Turnuvası olarak düzenlemekti. Ben bu vesileyle 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye'de ilk defa Bursa'da Ümit, Genç ve 21 yaş altı Karate "Kata" Şampiyonası düzenlediklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ise 3 gün sürecek olan bu şampiyonaya Türkiye'nin her yerinden 205 sporcunun katılımını sağladıklarını dile getirdi.

Müsabakalara katılacak sporcuların yeni normalleşme kapsamında alınan tüm tedbirlerin yanı sıra "kata" müsabakalarında uzak doğu dövüş sanatlarını belirli bir düzende ve görsel koreografi şeklinde temassız olarak gerçekleştirdiklerinden dolayı sosyal mesafeye de uyulmuş olacağına dikkati çeken Çelik, katılımcılara başarı diledi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda seyircisiz düzenlenirken, sporcuların performanslarını sergilediği tatami içi hariç diğer tüm alanlarda maske kullanımı zorunlu kılındı.

Maske, mesafe ve temizlik kuralları kapsamında 12 Temmuz'a kadar devam edecek olan etkinlik, ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde performans sergileyen sporculara madalya takdimi ile sona erecek.

Ümit Genç, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate 'Kata' Şampiyonası Bursa'da başladı - Son Dakika Spor
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