Ümit Kadın Judo Milli Takımı Antalya'da hazırlık kampında - Son Dakika
Son Dakika Spor Ümit Kadın Judo Milli Takımı Antalya'da hazırlık kampında - Son Dakika Spor

Ümit Kadın Judo Milli Takımı Antalya'da hazırlık kampında

6 saat önce

Antalya'da yapılacak Ümitler Avrupa Kupası (Nazım Canca) müsabakalarına katılacak Kadın Judo Milli Takımı, Göynük'teki hazırlık kampını 27 Şubat tarihine kadar sürdürecek.

Ümit Kadın Judo Milli Takımı Antalya'da hazırlık kampında, System.String[]

Antalya'da yapılacak Ümitler Avrupa Kupası (Nazım Canca) müsabakalarına katılacak Kadın Judo Milli Takımı, Göynük'teki hazırlık kampını 27 Şubat tarihine kadar sürdürecek.

Antalya'da 29 Şubat - 1 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek Ümitler Avrupa Kupası (Nazım Canca) için Kadın Judo Milli Takımı, hazırlık çalışmalarına Antalya Göynük'te başladı. Mirage Park Resort'ta 27 Şubat tarihine kadar sürecek hazırlık kampında 47 judocu yer alıyor. Ümitler kategorisinde yılın ilk uluslararası müsabakasına hazırlanan kadın judocular, teknik direktör Selayittin Unay, antrenörler Erdal Doğan, Atilla Öztürk, Yasin Doğan ve Murat Gemalmaz gözetiminde çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürecek.


Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:22 Kaynak: DHA
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