Son Dakika Haberleri: Ümit Kadın Judoculardan 4 Madalya

Ümit Kadın Judoculardan 4 Madalya

1 saat önce

Çekya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'na katılan milli kadın judokalar ilk gün bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı.

Ümit Kadın Judoculardan 4 Madalya, System.String[]
Çekya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'na katılan milli kadın judokalar ilk gün bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı.

Çekya'nın Teplice kentinde başlayan Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarında milli takım ilk günü bir altın, bir gümüş ve 2 bronz madalya ile kapadı. 44 kiloda Merve Azak finalde Çekyalı Bodnarova'yı ipponla yenerek altın madalyayı kazandı. Bu sıkletteki diğer judoka Hanife Özcan ise Rumen Hagianu'yu ipponla yendi ve üçüncülük kürsüsüne çıktı.

40 kiloda Ecre Alayıldız finalde Macar Mamira'ya altın skorda yenildi ve gümüş madalyada kaldı. Aynı kilodaki Doğa Süren bronz madalya müsabakasında Polonyalı Onsky'i yenerek madalyaya ulaştı. 48 kiloda Buketnur Karabulut ise üçüncülük maçında rakibine yenildi ve beşinci oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:17 Kaynak: DHA

Avrupa, Spor
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