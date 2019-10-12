Ümit Kantarcılar'a sürpriz doğum günü
59 dakika önce
Vuslat dizisinin başrol oyuncularından Ümit Kantarcılar'a sette sürpriz doğum günü düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:16 Kaynak: Bültenler
Yeşilköy'de gerçekleştirilen çekimler öncesinde Ümit Kantarcılar'a sürpriz doğum günü düzenlendi. Kendisi için hazırlanan pastayı görünce Kantarcılar mutluluğunu gizleyemedi ve mumları üflerken bol reyting ve başarı dolu bir sezon dileğinde bulundu.
Ümit Kantarcılar ayrıca doğum günü dolayısıyla hayranları tarafından LÖSEV'e yapılan bağış ve 'LÖSEV yaşam sertifikası'nı da sosyal medya hesabından paylaşarak " Bu anlamlı hediye için hepinize teşekkür ederim" yorumunu yaptı.
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