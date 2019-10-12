Son Dakika Haberleri: Ümit Kantarcılar'a sürpriz doğum günü
Son Dakika Güncel Ümit Kantarcılar'a sürpriz doğum günü

Ümit Kantarcılar'a sürpriz doğum günü

59 dakika önce

Vuslat dizisinin başrol oyuncularından Ümit Kantarcılar'a sette sürpriz doğum günü düzenlendi.

Ümit Kantarcılar'a sürpriz doğum günü, System.String[]

Yeşilköy'de gerçekleştirilen çekimler öncesinde Ümit Kantarcılar'a sürpriz doğum günü düzenlendi. Kendisi için hazırlanan pastayı görünce Kantarcılar mutluluğunu gizleyemedi ve mumları üflerken bol reyting ve başarı dolu bir sezon dileğinde bulundu.

Ümit Kantarcılar ayrıca doğum günü dolayısıyla hayranları tarafından LÖSEV'e yapılan bağış ve 'LÖSEV yaşam sertifikası'nı da sosyal medya hesabından paylaşarak " Bu anlamlı hediye için hepinize teşekkür ederim" yorumunu yaptı.

Ümit Kantarcılar, Yeşilköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:16 Kaynak: Bültenler
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