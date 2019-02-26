Ümit Kantarcılar'ın "Abi'si Fenomen Oldu!
1 saat önce
Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı TRT1 ekranlarının yeni dizisi Vuslat'ta 'Kerem' karakterini canlandıran oyuncu Ümit İbrahim Kantarcılar, dizinin geçtiğimiz bölümünde sergilediği performansıyla çok konuşuldu.
Dizide oldukça renkli bir karakteri canlandıran Kantarcılar, sahne gereği yaptığı 'Abi! Abi!' ikilemesi ile sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.
Sahne, akım haline gelirken, Kantarcılar'a çok sayıda video gönderildi, çok sayıda tweet atıldı.
Ünlü oyuncunun performansı çok konuşulurken, Kantarcılar'ı partneri Devrim Özkan da yalnız bırakmadı. "Abi! Abi!" ikilemesine bir video da Devrim Özkan'dan geldi. İzleyenler, kahkahalarını esirgeyemedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:10 Kaynak: Bültenler
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