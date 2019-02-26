Son Dakika Haberleri: Ümit Kantarcılar'ın "Abi'si Fenomen Oldu!

Ümit Kantarcılar'ın "Abi'si Fenomen Oldu!

1 saat önce

Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı TRT1 ekranlarının yeni dizisi Vuslat'ta 'Kerem' karakterini canlandıran oyuncu Ümit İbrahim Kantarcılar, dizinin geçtiğimiz bölümünde sergilediği performansıyla çok konuşuldu.

Ümit Kantarcılar'ın

Dizide oldukça renkli bir karakteri canlandıran Kantarcılar, sahne gereği yaptığı 'Abi! Abi!' ikilemesi ile sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.

Sahne, akım haline gelirken, Kantarcılar'a çok sayıda video gönderildi, çok sayıda tweet atıldı.

Ünlü oyuncunun performansı çok konuşulurken, Kantarcılar'ı partneri Devrim Özkan da yalnız bırakmadı. "Abi! Abi!" ikilemesine bir video da Devrim Özkan'dan geldi. İzleyenler, kahkahalarını esirgeyemedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:10 Kaynak: Bültenler

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