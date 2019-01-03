Ümit Kantarcılar, Vuslat İle Geri Dönüyor
5 dakika önce
Oyuncu Ümit Kantarcılar, Kadir Doğulu ile birlikte TRT1 ekranlarında Ocak ayında başlayacak olan ve başrolünde yer aldığı Vuslat dizisi için imaj tazeledi.
Saçlarını uzattığı fark edilen Kantarcılar, yeni imajının ilk kez ekranlarda görülmesini istediğini belirtti. Kantarcılar; "Hepimiz için hayırlı olur umarım. Canlandıracağım 'Kerem' karakteri için alışılmışın dışında bir imaj hazırladık. Umarım izleyicimiz de beğenir." ifadelerini kullandı.
İspanyol sevgilisi Alba Clave ile ayrıldığı yönündeki iddialara sessiz kalmayı tercih eden Kantarcılar; "Önceliğimiz şu an için iş.Teşekkür ederim." dedi. Kantarcılar, başrolünde yer aldığı ve merakla beklenen dizide Kerem karakterini canlandıracak.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:52 Kaynak: Bültenler
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