Ümit Kantarcılar, Vuslat İle Geri Dönüyor

Saçlarını uzattığı fark edilen Kantarcılar, yeni imajının ilk kez ekranlarda görülmesini istediğini belirtti. Kantarcılar; "Hepimiz için hayırlı olur umarım. Canlandıracağım 'Kerem' karakteri için alışılmışın dışında bir imaj hazırladık. Umarım izleyicimiz de beğenir." ifadelerini kullandı.

İspanyol sevgilisi Alba Clave ile ayrıldığı yönündeki iddialara sessiz kalmayı tercih eden Kantarcılar; "Önceliğimiz şu an için iş.Teşekkür ederim." dedi. Kantarcılar, başrolünde yer aldığı ve merakla beklenen dizide Kerem karakterini canlandıracak.