Ümit Karan: Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray'ı yenmek isterim
04.05.2021 12:17
TFF 1'inci Lig'de pazar günü şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek maçta averajla lider Adana Demirspor'u konuk edecek Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan açıklamalarda bulundu.
TFF 1'inci Lig'de pazar günü şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek maçta averajla lider Adana Demirspor'u konuk edecek Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan açıklamalarda bulundu.
Adana Demirspor'un Süper Lig yarışında olmasının kendilerini hiç ilgilendirmediğini ifade eden Karan, "Ben ve oyuncularım her maçı kazanmak için oynar. Ben Galatasaraylıyım. Ancak karşıma Galatasaray gelsin onları da yenmek için canla başla mücadele ederim. Hiçbir futbolcum kaybetmek için sahaya çıkmaz. Adana Demirspor maçını kazanmak için elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız. Eksiklerimiz var ama kim oynarsa oynasın Menemenspor formasının hakkını verecektir" dedi.Menemenspor, ligde kalmayı geçen hafta garantiledi.
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