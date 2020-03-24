Ümit Karan'dan Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ümit Karan'dan Fatih Terim'e 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor

Ümit Karan'dan Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı

7 saat önce

Galatasaray'ın eski milli futbolcularından Ümit Karan, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim ve kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasına ilişkin, "Onlar güçlü adamlar.

Ümit Karan'dan Fatih Terim'e

Galatasaray'ın eski milli futbolcularından Ümit Karan, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim ve kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasına ilişkin, "Onlar güçlü adamlar. Allah'ın izniyle iyileşecekler. Dualarımız onlarla." dedi.

Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili devletin aldığı önlemlere her kesimden insanın uyması gerektiğini söyleyerek, bu dönemde paranın değil, bilinçli yaşamın önem arz ettiğini ifade etti.

Galatasaray Kulübünde futbol oynadığı süre içinde Fatih Terim'in kendisine çok değerler kattığını dile getiren Karan, şöyle konuştu:

"Fatih Terim sadece Galatasaray'ın, Türkiye'nin değil tüm dünyanın sevdiği bir teknik direktör. Başta bizim abimiz, babamız. Onun ne kadar güçlü bir adam olduğunu ben bilirim. Gerçekten sakin, teslimiyeti olan bir adam. Gücünü de eşinden çocuklarından alır. Abdurrahim Albayrak keza neşeli, hayat dolu bir kişilik. Onlar Türkiye'de sadece spor alanında değil, milletimizin gönlünde taht kurmuş isimler. Dün geceden bu yana sosyal medyada paylaşılan mesajlar çok duygulu. Fenerbahçe taraftarı da, Beşiktaş, Trabzon taraftarı da tek yürek. Tüm milletimize geçmiş olsun."

"Söz dinle, evde kal Türkiye"

Karan, yurt dışındaki birçok arkadaşıyla telefondan iletişim kurduğunun altını çizerek, "Biz Türkiye olarak gerçekten önlemimizi erkenden aldık. Çok zor durumda olan ülkeler var. Tek problem birbirimizle temas ve taşıyıcı olup çınarlarımıza bu virüsü bulaştırmamız. Söz dinle, evde kal Türkiye. Riski en aza indirerek bu mücadeleye destek verelim." diye konuştu.

Fatih Terim, Galatasaray, Ümit Karan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:28 Kaynak: AA

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