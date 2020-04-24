Ümit Karan: Galatasaray finale geldiğinde her zaman şampiyon olur - Son Dakika
Son Dakika Spor Ümit Karan: Galatasaray finale geldiğinde her zaman şampiyon olur - Son Dakika Spor

Ümit Karan: Galatasaray finale geldiğinde her zaman şampiyon olur

6 saat önce

"Sorloth inanılmaz oynuyor""Virüs öncesi bir kulüpten teklif almıştım"Galatasaray ve Milli Takım'ın eksi futbolcusu Ümit Karan, bu sezonki şampiyonluk yarışını değerlendirerek, koronavirüs öncesi aldığı teklifi de açıkladı.

Ümit Karan: Galatasaray finale geldiğinde her zaman şampiyon olur, System.String[]

"Sorloth inanılmaz oynuyor"

"Virüs öncesi bir kulüpten teklif almıştım"

Galatasaray ve Milli Takım'ın eksi futbolcusu Ümit Karan, bu sezonki şampiyonluk yarışını değerlendirerek, koronavirüs öncesi aldığı teklifi de açıkladı.

Ümit Karan, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlarken, teknik direktörlük için bir kulüpten teklif aldığını da itiraf etti. Karan'ın açıklamaları şöyle:

"Sivasspor güzel bir başarı elde etti. 2008 yılında yine böyle kafaya oynamıştı. Bu tip durumalrda şampiyonluk tecrübesi çok önemli. Galatasaray finale geldiğinde her zaman şampiyon olur. Şu an en büyük adaylardan bir tanesi.

Muslera ve Uğurcan Çakır çok iyi kaleciler. Şu an en iyi forvet bence Burak  Yılmaz. Son 2-3 hafta Falcao yükselişe geçti. İnşallah sezon sonuna doğru böyle sürüdürür. Sörloth inanılmaz oynuyor. Premier Lig düzeyinde bir futbolcu. Sosa da yaşına göre çok iyi oynuyor. Beşiktaş'tan ayrılması onlar için büyük kayıp oldu.

En sevdiğim gol Manisaspor'a attığım gol. Süper Lig'in en güzel gollerinden biriydi. Tabi değerli olan Fenerbahçe maçlarında attığım goller.

"TEKLİF ALDIM"

Seneye sizi nerede göreceğiz sorusuna Karan gülerek "Survivor All-star" cevabını verdi. Sonrasında devam eden eski milli futbolcu "Tabiki hocalık hedefim var. Teklif vardı ama koronavirüs ile birlikte gitti. Kimden olduğunu söylemem"

GÜNLÜK YAŞAMINDA NELER YAPIYOR ?

La Casa de Papel'in son sezonu çok beğenmedim. Aksiyon-macerayı seviyorum. En çok film seyrediyorum. Hızlı ve Öfkeli ile Baba serisine baştan başlayıp izledim

Yata yata kilo aldım. Mecbur.. Ben yemek yaparım arada ama bu süreç bize kilo aldırdı.


Galatasaray, Ümit Karan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 12:28 Kaynak: DHA

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