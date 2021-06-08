Ümit Karan, 'Şike var mı?' sorusunu yanıtladı: Paranın olduğu yerde her şey olur

Haberler.com'a konuk olan Ümit Karan, gündemi sallayacak demeçler verdi. Galatasaray'ın efsane golcülerinden Karan, şimdilerde teknik direktörlük kariyerini parlatmak için çalışmalarını yapıyor. Karan, kariyeri, Türk futbolunun sorunları, altyapı, yöneticilerin kadrolaşması gibi birçok konuda samimi sözler kullandı.

İşte Karan'ın açıklamalarından satır başları:

"ALMANYA'YA TATİLE BİLE GİTMEM"

" Almanya'da doğdum büyüdüm ama çok büyük ayrımcalık var orada. Kara kaşlı kara saçlıysan hemen fişleniyorsun. Orada bana yapılan ayrımcılıklara karşı sakinliğimi geliştirmeyi başardım. Ama boyun da eğmedim. Kaşımı gözümü çok yardırmışımdır. Başarısız olursan hiç affı yoktur, sana küfrederler, dışlarlar. Orası benim için bitti. Artık Almanya'ya tatile bile gitmem.

"2 BİN 500 TL'YE ANTRENÖR MÜ OLUR?"

Altyapının başına 2 bin 500 TL'ye antrenör mü koyulur? Bu adamdan nasıl iyi futbolcu yetiştirmesini bekleyeceksin. Futbolcu yetiştirmek istiyorsan önce en alt kademedeki hocalara düzgün maaşlar ve imkanlar vereceksin. Hocalara yatırım yaparsan o da sana iyi oyuncu yetiştirir.

"LÜKS ARABAYA BİNMEK ŞIMARIKLIK MI?"

Futbolcuların lüks arabaya binmesi şımarıklık değil. Herkes binebiliyor. Arabayla şımarıklık mı olur?

"ALMANYA'DA ANTRENMANA BİLE ALMAZLAR"

Türk futbolcularının yetişmesinde eğitimin önemini atlıyoruz. Almanya'da not ortalamasından kalırsan antrenmana almazlar. Derslerinden geçmen gerekiyor. Kimse de torpil yapmıyor. Bu çok önemli bir nokta. Kulüp hesap soruyor, "Nasıl derslerinden geride kalırsın" diye.

"BURAK YILMAZ VE YUSUF ÖRNEK FUTBOLCU"

Avrupa'ya gidilir ama Burak gibi Yusuf gibi olmak lazım. Kendilerini çok iyi eğitmişler. Diller öğrenmişler, dil öğrenmeden yapamazsın. Birçok futbolcunun sonu hüsran oldu. Burak ve Yusuf örnek futbolcular.

"ŞİMDİKİ AKLIM OLSA TAKILMAZDIM"

Yaşadıklarım için pişman değilim. Ama şimdiki aklım olsa bu kadar takılmazdım. Olgunlaştım, ders aldım anlamında diyorum. Yoksa bir pişmanlığım yok.

"OYUNCULARLA İYİ ANLAŞIRIM"

Ben her şeyi görüp geçirdiğim için iyi hocalık yapabilirim. Anlıyorum oyuncunun halinden tavrından durumundan. Ne kadar kısıtlamam gerektiğini biliyorum. Bu işte iletişim kuvvetli ve benim de iletişimim iyi. Çocuğu kazanabiliyorum.

"İNGİLTERE'YE GİDEMEMEM İÇİMDEKİ YARADIR"

İngiltere'ye transferim olacaktı, sakatlığım sebebiyle gerçekleşmedi. İçimdeki en büyük yara o olmuştur.

"HAGI İLE SORUNLAR YAŞADIM"

Hagi ile sorunlar yaşadığım doğru. Onlarla mücadele etmek kolay değildi, güçlülerdi. Beni kıskananlar çok oldu, kıskanılmayacak adam mıyım (gülerek).

"SOKAK FUTBOLCUSU DİYE BİR ŞEY KALMADI"

Sokak futbolcusu diye bir şey kalmadı. Ben bile sokağa bırakamıyorum, o kadar korkuyorsun artık. Park alanlarımız kısıtlı, çocuklara karşı yapılan olaylar derinden etkiliyor. Biz nasıl sokakta topçu yetiştireceğiz.

"BEN DAHA ÇOK MİLLİ OLURDUM DA ARALARINA ALMADILAR"

Ben daha çok milli olurdum da almıyorlardı aralarına. Yoksa en az 30 kez çağrılmışımdır ama fırsat vermediler.

"İMAJ TABİİ Kİ ÖNEMLİ"

Futbol görsel bir şölen, imaj çok önemli. Futbolun en doğal şeyi. Biz show business yapıyoruz.

"BEN KISA DEĞİLİM, YAKINDAN GÖRMEMİŞLER"

Ben kısa falan değilim, görmemişler beni yakından. 1.80 boyundayım. Santrfor olarak iyiyim, sıçrama yeteneğim var.

"PARANIN OLDUĞU YERDE HER ŞEY OLUR"

Paranın olduğu yerde her şey (şike) olabilir, bilemiyorum. O dönem futboldan soğudum. Stadyuma iki sene giriş yasağım vardı. Küstüm ama pes etmedim. Ağır geldi. Ben onlarla ilk baştan beri düşmanlık ediyorum.

"BEN YÜZDE 90'LIK KISIMDA YER ALMAM"

Bu ülkede herkes bir yere, kahvaltıya falan davet edilmiştir. %90'ı katılmıştır ama ben o %10 arasında yer aldım.

"FUTBOLUN DAHİ ÇOCUĞU SERGEN'DİR"

Futbolun yaramaz çocuğu ben, dahisi de Sergen Yalçın. Çok başarılı oldu, tebrik etmek lazım. İki kupa kaldırdı. Futbolcu olarak da gördüğüm en büyük yetenekti. Oda arkadaşlığı da yaptım. Aynı sahada bulunduğum en yetenekli oyuncu. Beşiktaş hak etti, son dönemde düşüş yaşadı ama hak eden oldu.

"TERİM'İ KİMSE TARTIŞAMAZ"

Fatih Terim'in tartışılacak bir durumu kalmadı, kim yapabilir onun yaptıklarını. Bir gün onun gibi Bodrum'a yerleşmek isterim.

"BİRİLERİNE YALVARARAK BİR YERLERE GELMEDİM"

Özel hayatınızda yaşadığınız şeyler tabii ki tercih edilmeniz etken. Bir yerlere yalvarıp gelenler var biliyoruz. Futbolun ahbap çavuş ilişkisi olmaması lazım.

Federasyon başkanı iş adamı olsun da altındakiler de futbol adamı olsun.

"NEDEN FEDERASYON BAŞKANI BEN DEĞİLİM!"

Neden bir eski futbolcu federasyon başkanı değil .Mesela ben niye değilim, örnek veriyorum futbolcular daha iyi bilir. Bir tek Hamit'le olmaz bu işler. Federasyonda daha çok futbolcu olmak lazım.

"MÜTEAHHİT GÖNDERİRSEN BU OLUR"

Dünya Kupası ev sahipliği için Almanya ile yarıştık. Ben UEFA olarak FIFA olarak karşımda iki grup görüyorum. Birinde Beckenbauer, Rummenigge gibi isimler getirmişler. Sevdiğimden söylüyorum Ali Dürüst, Nihat Özdemir gibi müteahhit getirmişsin. Ben bu organizasyonu kime veririm.

"GEL İNŞAAT YAPALIM DERSEK GÖNDER"

Gel inşaat yapalım dersek bize vereceksin. Bizim eski futbolcularımızı kullanmamız lazım."