Ümit Karan, Vefaspor'a imza atma sebeplerini açıkladı - Son Dakika

Ümit Karan, Vefaspor'a imza atma sebeplerini açıkladı

Karan, AA muhabirine, Vefaspor ile yaptığı anlaşma amacının sadece amatör kulüplerin ayakta kalabilmesine dikkati çekmek olduğunu anlattı.

Ümit Karan, Vefaspor'a imza atma sebeplerini açıkladı, System.String[]

Karan, AA muhabirine, Vefaspor ile yaptığı anlaşma amacının sadece amatör kulüplerin ayakta kalabilmesine dikkati çekmek olduğunu anlattı.

Profesyonel futbolun bel kemiğinin amatör kulüpler olduğunu dile getiren Karan, "Hiç yoksa bugün 2 binden fazla amatör futbol kulübü var. Hepsinin çalışanı, emek vereni, futbolcusu, yönetimi var. Pandemi sürecinde en çok derdi bu kulüpler çekti, çekiyor. Futbola vefamı böyle göstermek istedim." dedi.

"Paraya değil, spora değer verelim"

Ümit Karan, futbolu bırakan birçok profesyonel oyuncunun amatör futbol takımlarına destek vermesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

Yıllarca Türkiye'nin en büyük takımlarından biri olan Galatasaray'da ter döktüm. Milli takımımızda mücadele ettim. Vizyonum ve misyonum hep 'paraya değil spora değer verelim' oldu. Eğer bir iş adamı spora destek verecekse profesyonelden önce amatör kulüplere el uzatmalı. Türkiye'de birçok takımdan teknik direktörlüğünü yapmam için teklif aldım. Fakat spora, futbola vefa borcumuz var. Vefaspor'da bu borcu ödeme kararı alarak bir beklentim olmadan futbol oynamayı kabul ettim. Tüm dünyada Kovid-19 mücadelesi var. Futbol da bu virüsten etkilenen önemli sektörlerden biri. Profesyonel kulüpler bir şekilde ayakta kalmak için mücadele verebiliyor ama amatör kulüplerde bu durum çok başka. Mesela 23.00-08.00 vardiyasından çıkan bir işçi kardeşimiz bu kulübün kapsını açmıyor. Bu bir sevda meselesi. Bizim de amatör futbol takımlarına desteğimiz, borcumuzdur diye düşünüyorum."

Vefaspor Kulübü Başkanı Ahmet Işıkyıldız ise Ümit Karan'a teklifi eski kulüp başkanlarından Süleyman Karadayı'nın ilettiğini belirterek, "Biz tamamen şaka yapmıştık. Aramızda 'Ümit Karan bizde oynasa ne güzel olurdu' diye bir konuşma geçti. Kendisi ile telefonda konuştuğumuzda kabul ettiğini söyleyince çok şaşırdık." ifadelerini kullandı.

Kulüp olarak 112 yıllık tarihe sahip olduklarını aktaran Işıkyıldız, "Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden köklü bir takımız. Bugün amatör ligde futbol oynuyoruz. Amatör kulüplerin finansal sorunları ancak kendi imkanlarıyla çözülebiliyor. Pandemi döneminde amatör kulüplere dikkati çekmek amacıyla bize destek veren Ümit Karan'a çok teşekkür ederiz. Umarım Ümit hocanın açtığı bu yol, amatör futbol takımlarına olan desteği artırır." diye konuştu.

Galatasaray, Ümit Karan, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 12:03

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Spor Ümit Karan, Vefaspor'a imza atma sebeplerini açıkladı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Doğu Akdeniz'deki gerilimin ardından TSK, tankları Yunan sınırına sevk ediyor Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak Balayından dönen avukat ile eşi, trafikte başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı ve tehdit edildi Tiktok'taki meydan okuma oyunda aşırı dozda ilaç alan genç kız, yaşamını yitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışında kurallara uymayanlara sitem etti Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı Koronavirüse yakalanan aşçının yaptığı yemeğin, 300 işçiye yedirildiği öne sürüldü Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim
G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı         
14:20
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında         
13:44
Eşi tarafından 1 yaşındaki kızıyla beraber terk edilen çaresiz kadına devlet şefkatli kollarını açtı Eşi tarafından 1 yaşındaki kızıyla beraber terk edilen çaresiz kadına devlet şefkatli kollarını açtı         
13:24
Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim         
12:57
"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi         
12:27
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşı, yılbaşı sonrası korona aşımızın piyasada olma ihtimali yüksek Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşı, yılbaşı sonrası korona aşımızın piyasada olma ihtimali yüksek         
11:31
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü         
10:04
Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor? Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor?         
09:44
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında         
09:28
Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi         
09:04
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
07:27
ABD'de polis şiddeti yine kamerada! ABD'de polis şiddeti yine kamerada! "Nefes alamıyorum" demesine aldırmayıp ölümüne neden oldular         
00:21
Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar         
23:31
Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi         
23:10
Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı         
22:03
Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti         
22:00
5 kuruşsuz 4 ülke, 95 şehir gezen genç kızın hedefinde dünya turu var 5 kuruşsuz 4 ülke, 95 şehir gezen genç kızın hedefinde dünya turu var         
18:39
Otomobil ile çarpışan Yunus timinin ölümden döndüğü anlar kamerada Otomobil ile çarpışan Yunus timinin ölümden döndüğü anlar kamerada         
17:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2020 18:53:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümit Karan, Vefaspor'a imza atma sebeplerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei