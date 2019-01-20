Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı'ndan Bronz Madalya

Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı'ndan Bronz Madalya

42 dakika önce

3'üncü Klasman Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Ümit Milli Takımı, üçüncülük karşılaşmasında Bulgaristan'ı 6-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı'ndan Bronz Madalya, System.String[]
3'üncü Klasman Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Ümit Milli Takımı, üçüncülük karşılaşmasında Bulgaristan'ı 6-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Çin, Avustralya, Bulgaristan, İzlanda, Güney Afrika, Tayvan, Yeni Zelanda ve Türkiye'nin yer aldığı 3'üncü Klasman Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda yarı final serisinde Çin'e elenen ümit milliler, bronz madalya için Bulgaristan'ın karşısına çıktı. İzlanda'da düzenlenen şampiyonanın üçüncülük karşılaşmasında Bulgaristan'ı 6-0'la geçen Ümit Milli Takım, bronz madalya kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:30 Kaynak: DHA

Bulgaristan, Spor
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