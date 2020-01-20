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Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı'ndan bronz madalya
6 saat önce
Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı, 3. Klasman Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:44 Kaynak: AA
Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı, 3. Klasman Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 3. Klasman 20 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda ay-yıldızlı ekip, üçüncülük maçında Meksika ile karşılaştı.
Meksika'yı 4-2 yenen Türkiye, bronz madalyanın sahibi oldu.
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