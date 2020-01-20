Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı'ndan bronz madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı'ndan bronz madalya - Son Dakika Spor

Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı'ndan bronz madalya

6 saat önce

Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı, 3. Klasman Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı'ndan bronz madalya, System.String[]

Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı, 3. Klasman Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 3. Klasman 20 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda ay-yıldızlı ekip, üçüncülük maçında Meksika ile karşılaştı.

Meksika'yı 4-2 yenen Türkiye, bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya Şampiyonası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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