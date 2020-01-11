Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı, Sofya'ya gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı, Sofya'ya gitti - Son Dakika Spor

Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı, Sofya'ya gitti

17 dakika önce

Bulgaristan'ın Sofya şehrinde düzenlenecek olan 20 Yaş altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3'üncü Klasman müsabakaları için Buz Hokeyi Ümit Milli Takımı hazırlıklarını Gebze'de tamamlayarak bu kente gitti.

Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı, Sofya'ya gitti, System.String[]

Bulgaristan'ın Sofya şehrinde düzenlenecek olan 20 Yaş altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3'üncü Klasman müsabakaları için Buz Hokeyi Ümit Milli Takımı hazırlıklarını Gebze'de tamamlayarak bu kente gitti.

B grubunda Tayvan, Avustralya ve Güney Afrika ile mücadele edecek milliler, grubu ilk iki sırada bitirmeleri halinde final serisinde 3'üncü Klasman için madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak oyunculara güvendiklerini belirterek, "Oldukça genç bir kadroya sahibiz ve oyuncularımız bu sezon iyi bir hazırlık döneminden geçtiler. Bu kategoride altın madalya alarak bir üst klasmana yükselmeyi hedefliyoruz. Sporcularımıza, antrenörlerimize ve yöneticilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Milli takımın maç programı ise şöyle:

13 Ocak, 11: 00: Türkiye - Tayvan

14 Ocak, 11: 00: Türkiye - Güney Afrika

16 Ocak, 18: 00: Türkiye - Avustralya


- Ankara
Bulgaristan, Sofya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:50 Kaynak: DHA
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